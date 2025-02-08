تعميمان جديدان لمصرف لبنان.. هذا ما جاء فيهما

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أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، تعميماً الى المصارف وآخر للمؤسسات المالية، يمنع بموجبهما توزيع أنصبة الأرباح عن السنوات من 2019 وحتى اليوم.