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لبنان

تعميمان جديدان لمصرف لبنان.. هذا ما جاء فيهما

Lebanon 24
08-02-2025 | 03:21
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أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، تعميماً الى المصارف وآخر للمؤسسات المالية، يمنع بموجبهما توزيع أنصبة الأرباح عن السنوات من 2019 وحتى اليوم.

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