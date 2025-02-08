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لبنان

"حزب الله" الى الشارع مجددا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-02-2025 | 04:15
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اعتبرت مصادر سياسية معارضة ان التحرك الذي نفذه حزب الله يوم امس على طريق المطار، لا يندرج الا في اطار جس النبض في الشارع، فالحزب المأزوم سياسياً وعسكريا يستعمل الشارع للمرة الثانية لايصال رسائل الى الداخل بأنه  لا يزال قادرا على التحكم به وفرض شروطه، الا ان هذا الامر لم يعد ينطلي على احد اليوم".
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وقالت المصادر " ان ما  جرى في الجنوب قبل اكثر من اسبوعين خير دليل على ان الدولة هي وحدها من يسيطر على الارض، لا سيما بعد توقيع" الحزب" على اتفاق وقف اطلاق النار الذي يعتبر هزيمة كاملة له".
في المقابل، قالت اوساط سياسية مؤيدة ل"حزب الله" ان تحرك الشارع الغاضب بالامس احتجاجا على مواقف الموفدة الاميركية يثبت مجددا ان قواعد الحزب الشعبية لم تتخل عنه وهي مستعدة للتحرك كلما دعت الحاجة لافهام من يلزم ان الحزب قوي بشعبيته وبيئته قبل اي امر آخر".
واشارت الاوساط" الى ان تشييع السيد حسن نصرالله سيوجه رسالة قوية في هذا الاطار، ويبكون مناسبة لتأكيد قوة " الحزب " وصلابته".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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