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لبنان

توصية من بلديات قرى القطاعين الغربي والاوسط.. هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
08-02-2025 | 04:10
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أوصى عدد من البلديات في قرى القطاعين الغربي والاوسط  الاهالي والسكان  والصحافة والاعلام والزوار الى ضرورة التنبه للالغام التي خلفها العدو الاسرائيلي وجعل بعضها افخاخا لاستهداف الاهالي.
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