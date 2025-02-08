توصية من بلديات قرى القطاعين الغربي والاوسط.. هذا ما جاء فيها

أوصى عدد من البلديات في قرى القطاعين الغربي والاوسط الاهالي والسكان والصحافة والاعلام والزوار الى ضرورة التنبه للالغام التي خلفها العدو الاسرائيلي وجعل بعضها افخاخا لاستهداف الاهالي.

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