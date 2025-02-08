15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الاعتداءات الاسرائيلية جنوباً مستمرة.. إحراق منازل في العديسة
Lebanon 24
08-02-2025
|
04:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
عمد الجيش الاسرائيلي الى احراق منازل في بلدة العديسة، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام، وقد غطت سحب الدخان اجواء المنطقة بشكل كثيف.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون لنائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس: يجب أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية بما في ذلك قتل الأبرياء والعسكريين وتدمير المنازل وتجريف الأراضي الزراعية وإحراقها
Lebanon 24
الرئيس عون لنائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس: يجب أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية بما في ذلك قتل الأبرياء والعسكريين وتدمير المنازل وتجريف الأراضي الزراعية وإحراقها
08/02/2025 13:15:22
08/02/2025 13:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
العدوّ الإسرائيليّ يقوم بإحراق المنازل في رب ثلاثين
Lebanon 24
العدوّ الإسرائيليّ يقوم بإحراق المنازل في رب ثلاثين
08/02/2025 13:15:22
08/02/2025 13:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش الإسرائيلي يضرم النيران ببعض المنازل في بلدتي رب ثلاثين والعديسة والدخان يتصاعد بشكل متزايد من البلدتين
Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش الإسرائيلي يضرم النيران ببعض المنازل في بلدتي رب ثلاثين والعديسة والدخان يتصاعد بشكل متزايد من البلدتين
08/02/2025 13:15:22
08/02/2025 13:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": العدو الإسرائيلي قام بإحراق منزل بين بلدتي العديسة و رب ثلاثين
Lebanon 24
"لبنان 24": العدو الإسرائيلي قام بإحراق منزل بين بلدتي العديسة و رب ثلاثين
08/02/2025 13:15:22
08/02/2025 13:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الاعتداءات
الاسرائيلية
جنوباً
مستمرة..
إحراق
منازل
العديسة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الثلوج قد تُلامس الـ650 متراً.. الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس مساء اليوم
Lebanon 24
الثلوج قد تُلامس الـ650 متراً.. الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس مساء اليوم
09:32 | 2025-02-07
07/02/2025 09:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ضيق.. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الممثلة الشهيرة تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة (صورة)
Lebanon 24
بفستان ضيق.. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الممثلة الشهيرة تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة (صورة)
06:16 | 2025-02-07
07/02/2025 06:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده لبنان مساء الأحد.. ترقبوا!
Lebanon 24
هذا ما سيشهده لبنان مساء الأحد.. ترقبوا!
15:21 | 2025-02-07
07/02/2025 03:21:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو واقع "دولار لبنان".. صرّافون يكشفون
Lebanon 24
هذا هو واقع "دولار لبنان".. صرّافون يكشفون
13:00 | 2025-02-07
07/02/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شابة جميلة جدّاً... ملكة جمال لبنان السابقة تنشر صوراً لابنتها
Lebanon 24
شابة جميلة جدّاً... ملكة جمال لبنان السابقة تنشر صوراً لابنتها
07:13 | 2025-02-07
07/02/2025 07:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:27 | 2025-02-08
ميقاتي التقى أورتاغوس: لإتمام انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان بحلول 18 شباط
06:08 | 2025-02-08
بيرم: نحن أقوياء وأعزاء ومُخلّدون في هذه الأرض
06:00 | 2025-02-08
أمطار غزيرة وثلوج... هكذا سيُصبح الطقس بدءاً من يوم غدّ
05:52 | 2025-02-08
سلام استقبل أورتاغوس: للضغط على اسرائيل لالزامها بالانسحاب الكامل من الاراضي اللبنانية
05:51 | 2025-02-08
لحود ردّاً على أورتاغوس: الشعب المستعد للإستشهاد من اجل أرضه سينتصر
05:42 | 2025-02-08
بالفيديو.. شاهدوا لحظة إسقاط عشائر الهرمل لطائرة مسيّرة تابعة "لهيئة تحرير الشام"
فيديو
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
08/02/2025 13:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
04:54 | 2025-02-07
08/02/2025 13:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
08/02/2025 13:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24