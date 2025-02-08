Advertisement

لبنان

الاعتداءات الاسرائيلية جنوباً مستمرة.. إحراق منازل في العديسة

Lebanon 24
08-02-2025 | 04:12
A-
A+
Doc-P-1317448-638746100581376605.jpg
Doc-P-1317448-638746100581376605.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عمد الجيش الاسرائيلي الى احراق منازل في بلدة العديسة، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام، وقد غطت سحب الدخان اجواء المنطقة بشكل كثيف.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون لنائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس: يجب أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية بما في ذلك قتل الأبرياء والعسكريين وتدمير المنازل وتجريف الأراضي الزراعية وإحراقها
lebanon 24
08/02/2025 13:15:22 Lebanon 24 Lebanon 24
العدوّ الإسرائيليّ يقوم بإحراق المنازل في رب ثلاثين
lebanon 24
08/02/2025 13:15:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش الإسرائيلي يضرم النيران ببعض المنازل في بلدتي رب ثلاثين والعديسة والدخان يتصاعد بشكل متزايد من البلدتين
lebanon 24
08/02/2025 13:15:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدو الإسرائيلي قام بإحراق منزل بين بلدتي العديسة و رب ثلاثين
lebanon 24
08/02/2025 13:15:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الاعتداءات

الاسرائيلية

جنوباً

مستمرة..

إحراق

منازل

العديسة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:16 | 2025-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:21 | 2025-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2025-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:27 | 2025-02-08
06:08 | 2025-02-08
06:00 | 2025-02-08
05:52 | 2025-02-08
05:51 | 2025-02-08
05:42 | 2025-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24