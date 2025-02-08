ميقاتي التقى أورتاغوس: لإتمام انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان بحلول 18 شباط

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الاوسط مورغان اورتاغوس في دارته في بيروت اليوم ، في حضور سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون والوفد المرافق.

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وفي خلال الاجتماع جدد رئيس الحكومة "مطالبة الولايات المتحدة الاميركية التي رعت تفاهم وقف اطلاق النار مع فرنسا باتمام الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي التي احتلتها في الجنوب بحلول 18 الجاري ووقف التدمير الممنهج للبلدات والقرى، والشروع في تطبيق القرار 1701 بحرفيته، وحل الخلافات الحدودية على الخط الازرق".

وشدد رئيس الحكومة "على ان الالتزام بتطبيق القرارات الدولية سيؤدي الى استقرار الوضع في المنطقة والجنوب بشكل خاص".