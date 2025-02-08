بقردونيان: تصريحات أورتاغوس غير مسبوقة من حيث الجرأة واللهجة

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رأى الأمين العام لحزب الطاشناق النائب أغوب بقردونيان أن "العقدة في تشكيل الحكومة لا تقتصر على عقدة الوزير الشيعي الخامس إنما هناك عقد أخرى لم يتم الإعلان عنها في حقائب أخرى"،، متحدّثًا عن إمكانية إعادة فرملة التشكيل بعد التصريحات الأميركية.وكشف بقردونيان في حديث عبر "صوت كلّ لبنان" عن تباين مع الرئيس المكلف نواف سلام على الحقيبة الأرمنية.وعن البيان الوزاري، رجّح أن يكون الخطاب غنيًا والحكومة ستنال الثقة خاصّةً إذا حلّت العقدة الشيعية.وأكّد أن الطاشناق ليس خارج تكتّل "لبنان القوي"، موضحًا أنه إذا كان موقفهم موحّدًا فإن البيان يصدر باسم التكتل وإذا لم يكن هناك توافق فالبيان يصدر باسم "التيار الوطني الحر".واعتبر بقردونيان أن التصريحات التي أدلت بها الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس على منبر القصر الجمهوري بعد لقائها رئيس الجمهورية جوزاف عون، غير مسبوقة من حيث اللهجة والجرأة لكنه لم يُبدِ استغراباً، مشيرًا إلى أن "التصريحات من هذا النوع باتت شائعة في ظل غياب هيبة الدولة ما يفسح المجال لمثل هذه المواقف العلنية على أمل في أن يتمكن العهد الجديد من إعادة فرض هيبة الدولة وضبط الخطاب السياسي والدبلوماسي بما يحفظ السيادة الوطنية".وعن اتفاق وقف االنار في لبنان، أعرب بفردونيان عن خشيته من تمديد مهلة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية في 18 شباط، مشيرًا إلى أن "أهداف إسرائيل لا تقتصر على هزم حزب الله إنما السيطرة على الأراضي اللبنانية وتغيير واقع المنطقة".