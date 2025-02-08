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لبنان

في سلعا - صور.. إنتشال جثة مواطنة من بئر مياه

Lebanon 24
08-02-2025 | 04:31
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تمكّنت عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني، من انتشال جثة مواطنة في العقد الخامس من العمر، من داخل بئر مياه بعمق ثلاثة أمتار في منزلها الكائن في بلدة سلعا – قضاء صور.
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صور..

إنتشال

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