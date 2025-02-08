في سلعا - صور.. إنتشال جثة مواطنة من بئر مياه

تمكّنت عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني، من انتشال جثة مواطنة في العقد الخامس من العمر، من داخل بئر مياه بعمق ثلاثة أمتار في منزلها الكائن في بلدة سلعا – قضاء صور.

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