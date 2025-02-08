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لبنان

جعجع التقى وفدا من عائلة المصور المخطوف سمير كساب

Lebanon 24
08-02-2025 | 04:37
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استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وفداً من عائلة المصوّر المخطوف سمير كساب، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك. استعرضت العائلة مع الدكتور جعجع آخر تطورات ملف اختطاف ابنها، خصوصاً بعد التبدلات التي حصلت في سوريا، وهل من خطوات يمكن اعتمادها لجلاء مصيره.
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