جعجع التقى وفدا من عائلة المصور المخطوف سمير كساب

استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وفداً من عائلة المصوّر المخطوف سمير كساب، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك. استعرضت العائلة مع الدكتور جعجع آخر تطورات ملف اختطاف ابنها، خصوصاً بعد التبدلات التي حصلت في سوريا، وهل من خطوات يمكن اعتمادها لجلاء مصيره.

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