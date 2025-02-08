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لبنان

هيئة تحرير الشام تستهدف بلدة جرماش على الحدود اللبنانية ـ السورية بالقذائف

Lebanon 24
08-02-2025 | 04:45
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استهدف عناصر هيئة تحرير الشام بلدة جرماش على الحدود اللبنانية السورية لجهة الهرمل بالقذائف، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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