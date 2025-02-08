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لبنان

تعليقا على ما يحصل في المنطقة الحدودية.. بيان صادر عن أهالي بلدة حورتعلا

Lebanon 24
08-02-2025 | 04:55
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أصدر أهالي بلدة حورتعلا بيانا جاء فيه:
"نحن أبناء بلدة حورتعلا، نعلن بكل فخرعن جهوزيتنا  في الدفاع عن المنطقة الحدودية في الهرمل واي مكان يتوجب علينا الدفاع عنه وصد العدوان واهلنا اهل الهرمل هم اخوتنا. إن هذه المشاركة تأتي من إيماننا العميق بأهمية حماية أرضنا وأهلنا من أي خطر،مقابل هذه العصابات الاجرامية التي لا تتوانى لحظة عن القتل" .
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وتابع البيان: "نؤكد أن وقوفنا صفاً واحداً في وجه العدوان هو واجب وطني، يعكس تلاحمنا وقوتنا. ونعاهد أهلنا بأننا سنبقى الدرع الحصين لكل شبر من أرضنا، حفاظاً على كرامتنا ومستقبل أجيالنا. وان شبابنا ورجالنا وسلاحنا سيكونون في صدورهم ونحورهم. وما النصر الا من عند الله العزيز القدير" .






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