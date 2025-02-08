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لبنان

بالصورة... قرار جديد من "القرض الحسن" عن دفع التعويضات

Lebanon 24
08-02-2025 | 05:14
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أعلنت جمعية مؤسسة القرض الحسن أنّها ستُعاود دفع كمبيالات التعويضات إعتباراً من الإثنين 10 شباط 2025، في الفروع المحددة لها، على أنّ تُصرف كلّ كمبيالة بعد مدّة 20 يوماً من تاريخ إستحقاقها المذكور.
 
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