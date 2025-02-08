بالصورة... قرار جديد من "القرض الحسن" عن دفع التعويضات

أعلنت جمعية مؤسسة القرض الحسن أنّها ستُعاود دفع كمبيالات التعويضات إعتباراً من الإثنين 10 شباط 2025، في الفروع المحددة لها، على أنّ تُصرف كلّ كمبيالة بعد مدّة 20 يوماً من تاريخ إستحقاقها المذكور.

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