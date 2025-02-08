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لبنان

بيرم: نحن أقوياء وأعزاء ومُخلّدون في هذه الأرض

Lebanon 24
08-02-2025 | 06:08
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لفت وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم  إلى أنّ "المبعوثة الأميركية الوقحة الخبيثة أتت لتقول إنّ إسرائيل هزمتنا ومُمتنّة لها"، مضيفا "تقول لها شكراً لأنها قتلت الأطفال ودمّرت الأبنية والمستشفيات و المدارس وقامت بحرب الإبادة"، سائلا "هل عرفتم من نواجه؟ هل عرفتم أيّ بشر نواجه وأيّ غابة نواجهها؟ أتت إلى بلدنا لتقول هكذا هذه الحقيرة الخبيثة، ولكن نقول لها "فشرتي"، ونحنُ مُخلّدون في هذه الأرض".
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كلام بيرم جاء خلال الحفل التكريمي الذي أقامه "حزب الله" في حسينية بلدة عدشيت للشهيد محمد محمود صالح "بلال عدشيت" بمشاركة شخصيات وفعاليات ، عوائل الشهداء وحشد من الأهالي. وقال: "نحن حريصون على البلد ونُريد وطناً مقتدراً عزيزاً ، من أيام السيد عبد الحسين والإمام الصدر والسيد حسن".

وختم: "نحن أقوياء أعزاء وعندما يأتي اكبر وحش مفترس في العالم و لا يستطيع القضاء عليك فأنت بطل العالم".
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