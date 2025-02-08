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لبنان

نقل 8 اصابات الى مستشفيات الهرمل جراء القصف على المنطقة الحدودية الشمالية

Lebanon 24
08-02-2025 | 06:22
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نقل الصليب الاحمر اللبناني الى مستشفيات الهرمل حتى الان 8 إصابات جراء القصف على المنطقة الحدودية الشمالية للهرمل.
 
 
 
وكانت مندوبة "لبنان 24" أشارت إلى أنّ عناصر "هيئة تحرير الشام" استهدفوا بلدة جرماش على الحدود اللبنانية - السورية لجهة الهرمل بالقذائف.
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