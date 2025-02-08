نقل 8 اصابات الى مستشفيات الهرمل جراء القصف على المنطقة الحدودية الشمالية

نقل الصليب الاحمر اللبناني الى مستشفيات الهرمل حتى الان 8 إصابات جراء القصف على المنطقة الحدودية الشمالية للهرمل.

وكانت مندوبة "لبنان 24" أشارت إلى أنّ عناصر "هيئة تحرير الشام" استهدفوا بلدة جرماش على الحدود اللبنانية - السورية لجهة الهرمل بالقذائف.