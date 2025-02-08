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لبنان

أماني جال في النبطية مطلعا على عمل اللجان الشعبية الايرانية بإعادة الترميم

Lebanon 24
08-02-2025 | 06:32
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جال سفير الجمهورية الاسلامية في ايران مجتبى اماني في النبطية للاطلاع على عمل اللجان الشعبية الايرانية المساندة للشعب اللبناني من خلال اعادة ترميم المدراس والحسينيات والمساجد، وكان في استقباله وفد من قيادة حزب الله في منطقة جبل عامل الثانية.
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ورحب مسؤول العمل البلدي لحزب الله في منطقة جبل عامل الثانية حاتم حرب بالسفير الايراني والوفد المرافق، وقال: "الاخوان منذ اللحظات الاولى لوقف إطلاق النار كانوا موجودين في النبطية، كل المجموعات الإيرانية أتت من أجل المساهمة في محو آثار العدوان وقد قاموا بدور ممتاز جداً على صعيد صيانة المدارس والمساجد والحسينيات والمرافق الصحية وقد ساهموا مساهمة كبيرة في إعادة دورة الحياة بعد وقف إطلاق النار، شكراً لكم ولهم وللشعب الإيراني وللقيادة الإيرانية".

وفي ثانوية الشهيد أحمد سلوم التي رممت بالكامل من قبل اللجان الشعبية، أقيم حفل تكريمي للجان العاملة وعدد من عوائل الشهداء. وقال السفير اماني في كلمة له بالمناسبة: "الشعب الإيراني تعاطف مع الشعب اللبناني جراء الظلم الذي لحق به، فأتى إلى لبنان بمبادرات شخصية وتلبية لنداء سماحة الإمام القائد السيد علي الخامنئي لمساعدة المظلومين، وإن مجيء هذه المجموعات إلى لبنان يدلّ على ان قلوب الإيرانيين تتوجه إليكم وتريد تقديم كل المساعدة الممكنة".

ختاما قدمت دروع تقديرية للسفير وعوائل الشهداء والعمال الذين ساهموا بإعادة الإعمار عربون "حب وتقدير" لهم.
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