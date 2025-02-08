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لبنان

ماذا قالت المبعوثة الأميركية لنواف سلام عن الحكومة؟

Lebanon 24
08-02-2025 | 06:34
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أفادت معلومات صُحفية بأنَّ المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس لم تتدخل في أسماء التشكيلة الحكومية خلال لقائها مع الرئيس المُكلف نواف سلام اليوم السبت، موضحة أنّ "أورتاغوس ناقشت مع الأخير العناوين الأساسية والإصلاح وشددت على ضرورة أن تكون المرحلة المُقبلة مُختلفة عن السابق".
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وأشارت المعلومات إلى أنَّ "أورتاغوس قالت إنّها مطمئنّة لخلفية سلام والأخير شدّد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب"، وأضافت: "لا تعطيل في الحكومة بكلّ الأسماء الموجودة فيها ولن يكون هناك تدخل لحزب الله في المباشر".
 
وكان سلام إستقبل أورتاغوس صباح اليوم في دارته في  قريطم، في حضور نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ناتاشا فرانشيسكي وسفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون والوفد المرافق.
 
وخلال الاجتماع، أكدت اورتاغوس دعم الولايات المتحدة للعهد وللحكومة المرتقبة في ضوء رؤية سلام القائمة على الإصلاحات المالية والقضائية والإدارية، مبدية أملها بأن تبصر الحكومة النور في القريب العاجل.
 
من ناحيته، شدد الرئيس المكلف على ضرورة الضغط على اسرائيل لإلزامها بالانسحاب الكامل من الاراضي اللبنانية المحتلة بالتاريخ المحدد في 18 شباط الحالي من دون تأخير.
 
كذلك، أكد سلام على أهمية التعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لمساعدة لبنان على النهوض وإعادة الإعمار والاستقرار.
 
 
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