جمعية عمومية لنقابة خبراء المحاسبة: قرارات لتعزيز الاستدامة المالية وتطوير المهنة

Advertisement

عقدت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان جمعيتها العمومية بحضور عدد كبير من الخبراء، حيث تم اتخاذ سلسلة من القرارات المهمة لتعزيز الأوضاع المهنية والاجتماعية لأعضائها.وأبرز القرارات التي أقرت: الموافقة على موازنة النقابة وأجهزتها للعام 2025، إعادة تفعيل تغطية التأمين على الحياة بقيمة تصل إلى 75 ألف دولار أميركي، شرط التزام الأعضاء بتسديد اشتراكاتهم السنوية ضمن المهلة القانونية، وإقرار معاش تقاعدي بقيمة 600 دولار أميركي ابتداء من الشهر السابع من العام الحالي.وفي كلمته، رحب النقيب إيلي عبود بالحضور، مشيرا إلى أن "هذه الجمعية العمومية شكلت خطوة أساسية نحو تحقيق الاستدامة المالية لصندوق التقاعد، من خلال تأمين مصادر دخل مستدامة، مما يضمن الحد الأدنى اللائق لمعاشات المتقاعدين وتوفير تغطية استشفائية شاملة لهم".كما أكد عبود "إلتزام النقابة بمواكبة التطورات المستجدة في مهنة المحاسبة، وتعزيز الحماية المهنية للأعضاء، إضافة إلى دورها الفاعل على المستوى الوطني، خاصة في رسم السياسات المالية، الضريبية والنقدية".