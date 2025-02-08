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لبنان

بشأن تشكيل الحكومة.. من التقى نواف سلام اليوم؟

Lebanon 24
08-02-2025 | 07:03
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أفادت معلومات صحافية أن الرئيس المكلف نواف سلام كان قد التقى اليوم برائد شرف الدين وناقش معه مسألة مشاركته في الحكومة. 
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