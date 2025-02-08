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لبنان

سماع صوت دويّ قويّ في الضاحية الجنوبيّة (صورة)

Lebanon 24
08-02-2025 | 07:09
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سُمِعَ صوت دويّ قويّ في الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
 
وقد أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ شباناً أطلقوا قذيفة "بي - 7" خلال تشييع أحد الشهداء.
 
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