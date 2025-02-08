Advertisement

لبنان

“BetArabia” تجدد دعمها لنادي إنترانيك للموسم الثاني على التوالي

Lebanon 24
08-02-2025 | 07:14
A-
A+
Doc-P-1317538-638746210528320715.jpg
Doc-P-1317538-638746210528320715.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت منصة “BetArabia”، المشغل الرسمي لها شركة OSS، عن تجديد دعمها لنادي إنترانيك لكرة السلة لموسم 2024-2025، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وأكد جاد غاريوس، رئيس مجلس إدارة OSS، أن هذا الدعم يعكس التزام المنصة المستمر بتعزيز الرياضة اللبنانية، ولا سيما كرة السلة، باعتبارها الرياضة الأكثر شعبية في لبنان. كما شدد على الدور الحيوي الذي تلعبه الرياضة في تنمية الشباب اللبناني، لما لها من تأثير إيجابي على الأفراد والمجتمع ككل.
Advertisement

وفي هذا السياق، صرّح غاريوس قائلًا:
"عندما قدمنا الدعم لإنترانيك، كنا وما زلنا نؤمن بأهمية الرياضة للبنان وشبابه، ولدورها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. نحن ملتزمون بالمساهمة في دفع لبنان نحو النهوض في مختلف القطاعات، ولا سيما الرياضية، ليعود بلدنا إلى موقعه الريادي".

يأتي هذا الدعم ضمن استراتيجية “BetArabia” لتعزيز حضورها في المشهد الرياضي اللبناني، والمساهمة في تطوير الفرق المحلية، ودفع عجلة الرياضة نحو مزيد من النجاح والتقدم.

لبنان

رياضة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2025-02-08
09:08 | 2025-02-08
09:25 | 2025-02-08
09:23 | 2025-02-08
09:15 | 2025-02-08
09:05 | 2025-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24