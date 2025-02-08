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لبنان

بري في بعبدا... وهذا ما قاله عن تشكيل الحكومة

Lebanon 24
08-02-2025 | 07:44
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قال رئيس مجلس النواب نبيه بري من قصر بعبدا، ردّاً على سؤال إذا صار "الفول بالمكيول": "اي صار إن شاء الله".


وخلال مُغادرته قصر بعبدا، قال برّي: "بركات مار مارون".


وكان برّي اجتمع مع رئيس الجمهوريّة جوزاف عون والرئيس المكلف نواف سلام.

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