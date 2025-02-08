بري في بعبدا... وهذا ما قاله عن تشكيل الحكومة

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري من قصر بعبدا، ردّاً على سؤال إذا صار "الفول بالمكيول": "اي صار إن شاء الله".





وخلال مُغادرته قصر بعبدا، قال برّي: "بركات مار مارون".





وكان برّي اجتمع مع رئيس الجمهوريّة جوزاف عون والرئيس المكلف نواف سلام.



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