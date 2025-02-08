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لبنان
بري لاورتاغوس: إسرائيل هي شر مطلق وإستمرار إحتلالها للأراضي اللبنانية يستوجب مقاومته
Lebanon 24
08-02-2025
|
08:23
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائبة الموفد الاميركي للشرق الاوسط مورغان أورتاغوس والوفد المرافق بحضور السفيرة الاميركية ليزا جونسون والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان لاسيما الوضع الميداني في الجنوب على ضوء إمعان اسرائيل جرياً على عادتها في خرق القرار الأممي 1701 وإتفاق وقف إطلاق النار عبر إستمرارها إحتلال اجزاء من الاراضي اللبنانية وحرقها ونسفها لعشرات المنازل وتجريف الأراضي الزراعية إضافة لشن طيرانها الحربي والمسير عشرات الغارات الجوية مستهدفاً مناطق لبنانية عدة.
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وشدّد الرئيس بري أمام الموفدة الاميركية على وجوب أن تلزم إدارتها كضامنة للإتفاق إسرائيل تطبيقه كاملا، كما بنود القرار الاممي 1701 وفي مقدمها الإنسحاب من كامل التراب الوطني اللبناني، مؤكداً أمامها أن إسرائيل هي شر مطلق وإستمرار إحتلالها للأراضي اللبنانية يستوجب مقاومته، مشيداً بدور الجيش اللبناني وحرفيته بإنتشاره وفقا لما نص عليه الإتفاق.
كما عرض رئيس المجلس الأوضاع العامة لاسيما الوضع في الجنوب على ضوء مواصلة إسرائيل خرقها للقرار 1701 وإتفاق وقف اطلاق النار وإستمرار إحتلالها لاجزاء واسعة من الاراضي اللبنانية الجنوبية الحدودية وذلك خلال لقائه السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو ونائب رئيس لجنة مراقبة وقف النار الجنرال الفرنسي غيوم بونشان بحضور مستشار رئيس المجلس الدكتور محمود بري.
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