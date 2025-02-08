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لبنان

إليكم هويّة وزيرة السياحة في الحكومة الجديدة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
08-02-2025 | 08:27
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علم "لبنان 24" أنّه تم اختيار السيّدة لورا لحود رئيسة مهرجانات البستان وزيرة للسياحة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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