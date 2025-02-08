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لبنان

من قاعدة بيروت الجويّة وصولاً إلى كافة البلدات ومدن البقاع... هذا ما سيقوم به الجيش

Lebanon 24
08-02-2025 | 08:32
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ستُنفذ القوات الجوية في الجيش، مهمة إستطلاع بواسطة طائرة دون طيار Scan Eagle إنطلاقاً من قاعدة بيروت الجوية وصولاً إلى كافة مدن وبلدات منطقة البقاع.
 
 
 
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