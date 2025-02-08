عن "الوزير الشيعي الخامس" في حكومة سلام.. من هو فادي مكي؟

اتفق رئيس الجمهورية جوزاف عون مع الرئيس المُكلف نواف سلام على تسمية فادي مكي لتولي حقيبة وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

ويعتبر طرح اسم مكي هو الحل لما سُمي بعقدة الوزير الشيعي الخامس التي أخرت تشكيل الحكومة خلال الأيام الماضية، وقد وافق عليه "الثنائي الشيعي" حزب الله وحركة أمل.

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من هو فادي مكي؟

- شريك ومدير تنفيذي لدى شركة بوسطن كونسلتينغ غروب "BCG".

- هو الرئيس الرديف لمختبر العلوم السلوكية "BehSciLAB"، ومؤسس ورئيس الجمعية اللبنانية للاقتصاد السلوكي "نادج ليبانون" ومبادرة مختبر المواطن المستهلك ومؤسسة السلوك بهدف التنمية "B4Development".

كما أنه من رواد تطبيق نظريات الاقتصاد السلوكي و"النادج" على السياسات العامة في الشرق الأوسط، حيث قاد أكثر من 150 اختباراً سلوكياً في مختلف المجالات من بينها المالية العامة، والصحة، والبيئة، والتدريب.

- مكي عضو سابق في مجلس العلوم السلوكية في المنتدى الاقتصادي العالمي، والرئيس الرديف للفريق الاستشاري التقني للرؤى السلوكية والصحة العامة في "منظمة الصحة العالمية".

- شغل سابقا منصب مدير عام "وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية"، ومستشار رئيس الوزراء، كما عمل في شركات عالمية مثل "Cisco" و"Booz & Company".

- كان أستاذاً زائراً في "جانعة جورجتاون"، ومحاضراً زائراً في "الجامعة الأميركية في بيروت" وفي "جامعة القديس يوسف"، كما كان أستاذاً زميلاً في "معهد لاوترباخت" في "جامعة كامبريدج" في المملكة المتحدة.

حاصل على دكتوراة من "جامعة كامبريدج"، وماجستير من "كلية لندن للاقتصاد"، وبكالوريوس من "الجامعة الأميركية في بيروت".