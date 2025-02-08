Advertisement

لبنان

عن "الوزير الشيعي الخامس" في حكومة سلام.. من هو فادي مكي؟

Lebanon 24
08-02-2025 | 08:46
A-
A+
Doc-P-1317576-638746265717187321.jpeg
Doc-P-1317576-638746265717187321.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اتفق رئيس الجمهورية جوزاف عون مع الرئيس المُكلف نواف سلام على تسمية فادي مكي لتولي حقيبة وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
 
 
ويعتبر طرح اسم مكي هو الحل لما سُمي بعقدة الوزير الشيعي الخامس التي أخرت تشكيل الحكومة خلال الأيام الماضية، وقد وافق عليه "الثنائي الشيعي" حزب الله وحركة أمل.
Advertisement
 
 
من هو فادي مكي؟
 
 
- شريك ومدير تنفيذي لدى شركة بوسطن كونسلتينغ غروب "BCG".
 
- هو الرئيس الرديف لمختبر العلوم السلوكية "BehSciLAB"، ومؤسس ورئيس الجمعية اللبنانية للاقتصاد السلوكي "نادج ليبانون" ومبادرة مختبر المواطن المستهلك ومؤسسة السلوك بهدف التنمية "B4Development". 
 
كما أنه من رواد تطبيق نظريات الاقتصاد السلوكي و"النادج" على السياسات العامة في الشرق الأوسط، حيث قاد أكثر من 150 اختباراً سلوكياً في مختلف المجالات من بينها المالية العامة، والصحة، والبيئة، والتدريب.
 
- مكي عضو سابق في مجلس العلوم السلوكية في المنتدى الاقتصادي العالمي، والرئيس الرديف للفريق الاستشاري التقني للرؤى السلوكية والصحة العامة في "منظمة الصحة العالمية". 
 
- شغل سابقا منصب مدير عام "وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية"، ومستشار رئيس الوزراء، كما عمل في شركات عالمية مثل "Cisco" و"Booz & Company".
 
- كان أستاذاً زائراً في "جانعة جورجتاون"، ومحاضراً زائراً في "الجامعة الأميركية في بيروت" وفي "جامعة القديس يوسف"، كما كان أستاذاً زميلاً في "معهد لاوترباخت" في "جامعة كامبريدج" في المملكة المتحدة.
 
حاصل على دكتوراة من "جامعة كامبريدج"، وماجستير من "كلية لندن للاقتصاد"، وبكالوريوس من "الجامعة الأميركية في بيروت".
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2025-02-08
09:08 | 2025-02-08
09:25 | 2025-02-08
09:23 | 2025-02-08
09:15 | 2025-02-08
09:05 | 2025-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24