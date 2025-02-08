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لبنان

الرئيس عون وقع مع سلام مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً

Lebanon 24
08-02-2025 | 08:52
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وقع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا.
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المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية: الرئيس عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً
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