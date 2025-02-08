من هو وزير العدل في الحكومة الجديدة؟

عُيّن المحامي عادل نصار وزيرا للعدل في حكومة نواف سلام.

إليكم سيرته الذاتية:

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الاسم: عادل نصارمواليد: 25 تشرين الثاني 1964المهنة: محامٍمتأهل من ليلى ماريا الأسمر ولديهما ثلاثة أولاد: ريا ماريا وأمين وجواد.التعليم الأكاديمي:انهى تعليمه الثانوي في مدرسة سيدة الجمهور، حائز على إجازة في القانون الخاص وإجازة في القانون العام من جامعة القديس يوسف و دبلوم دراسات معمقة DEA في القانون الخاص العام من جامعة باريس الثانية – بانتيون أساس PANTHEON ASSAS وماجستير في القانون من جامعة HARVARD – الولايات المتحدة.الخبرة المهنية:من محامٍ متدرّج (1987-1989) الى أستاذ قانون الأعمال في جامعة القديس يوسف (1988- 1989).مستشار قانوني في بنك عوده فرنسا - باريس (1989-1991).محام في مكتب Thieffry & Associés - باريس (1991-1994).محام وشريك في مكتب محاماةRaphaël & Associés في بيروت منذ العام 1994.العضويات والمناصب المهنية:محامٍ انتسب إلى نقابة المحامين في بيروت (1987) ونقابة المحامين في باريس (1991).ممثل السابق للبنان في لجنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية خلال ثلاث سنواتالأبحاث والمنشورات:له العديد من المنشورات القانونية في مجالات التحكيم الدولي، القانون التجاري، وحماية حقوق المستثمرين، نُشرت في دوريات قانونية، منها:- "التحكيم الدولي في لبنان" – مجلةArbitration International Review .- "النظام العام الدولي والتحكيم" – نشرة التحكيم السويسرية.- "حقوق المساهمين ونشاطهم " – Chambers Global Practice Guide