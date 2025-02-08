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لبنان

من هو وزير العدل في الحكومة الجديدة؟

Lebanon 24
08-02-2025 | 09:04
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عُيّن المحامي عادل نصار وزيرا للعدل في حكومة نواف سلام.
 
 
إليكم سيرته الذاتية:
الاسم: عادل نصار
مواليد: 25 تشرين الثاني 1964
المهنة: محامٍ 
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متأهل من ليلى ماريا الأسمر ولديهما ثلاثة أولاد: ريا ماريا وأمين وجواد.

التعليم الأكاديمي:
انهى تعليمه الثانوي في مدرسة سيدة الجمهور، حائز على إجازة في القانون الخاص وإجازة في القانون العام من جامعة القديس يوسف و دبلوم دراسات معمقة DEA في القانون الخاص العام من جامعة باريس الثانية – بانتيون أساس PANTHEON ASSAS وماجستير في القانون من جامعة HARVARD – الولايات المتحدة.

الخبرة المهنية:
- من محامٍ متدرّج (1987-1989) الى أستاذ قانون الأعمال في جامعة القديس يوسف (1988- 1989).
- مستشار قانوني في بنك عوده فرنسا - باريس (1989-1991).
- محام في مكتب Thieffry & Associés - باريس (1991-1994).
- محام وشريك في مكتب محاماةRaphaël & Associés  في بيروت منذ العام 1994.

العضويات والمناصب المهنية:
- محامٍ انتسب إلى نقابة المحامين في بيروت (1987) ونقابة المحامين في باريس (1991).
- ممثل السابق للبنان في لجنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية خلال ثلاث سنوات 

الأبحاث والمنشورات:
له العديد من المنشورات القانونية في مجالات التحكيم الدولي، القانون التجاري، وحماية حقوق المستثمرين، نُشرت في دوريات قانونية، منها:  
- "التحكيم الدولي في لبنان" – مجلةArbitration International Review .
- "النظام العام الدولي والتحكيم" – نشرة التحكيم السويسرية.
- "حقوق المساهمين ونشاطهم " – Chambers Global Practice Guide 
 
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