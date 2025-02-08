سلام: أتمنى أنّ تكون الحكومة للإصلاح والإنقاذ

تمنّى رئيس الحكومة نواف سلام أن "تكون حكومته حكومة الإصلاح والإنقاذ".

وأكّد سلام من قصر بعبدا بعد تشكيل الحكومة أنّ "الإصلاح هو الطريق الوحيد"، وقال "هذه الحكومة ستسعى إلى إعادة الثقة ووصل ما انقطع بين الدولة وطموح الشباب وعليها أن تعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف والمضي في الإصلاحات المالية والاقتصادية وإقامة سلطة قضائية مستقلة".

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وأضاف أنّ "التنوع في أسماء الوزراء لن يكون عائقا أمام عمل الحكومة وأي تشكيلة حكومية لن ترضي الجميع وسنعمل بشكل موحد".

وتابع سلام: "أضع نصب عيني قيام دولة القانون والمؤسسات ونضع الأسس للإصلاح والإنقاذ ولا مجال لإعادة الوقت وعلينا مباشرة العمل فورا".