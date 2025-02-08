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لبنان

بعد تشكيل الحكومة.. هكذا علّق وئام وهاب

Lebanon 24
08-02-2025 | 09:23
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كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "اكس": 
 
"الحكومة تعكس عودة سلام إلى الواقعية اللبنانية وإعطاء الأذن الصماء لموقف الموفدة الأميركية . وتمثيل الحزب تجاوز لقطوع كبير". 
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