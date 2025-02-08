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لبنان

ميقاتي يهنئ سلام على تشكيل الحكومة: نتمنى أن يكون التعاون الكامل سمة المرحلة

Lebanon 24
08-02-2025 | 09:25
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تقدّم الرئيس نجيب ميقاتي بالتهنئة لتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا لرئيسها الدكتور نواف سلام ولاعضائها التوفيق.
 
 
وفي بيان له، قال ميقاتي: "إننا نحيي جهود فخامة الرئيس جوزاف عون لاصدار الحكومة الاولى في عهده، ونتمنى مجددا ان يكون التعاون الكامل سمة المرحلة التي تتطلب الكثير من العمل لحل القضايا الكثيرة العالقة وفي مقدمها انهاء الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب واستكمال تطبيق القرار 1701".
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وختم: "كذلك، نتمنى للحكومة الجديدة التوفيق في متابعة الجهود الانقاذية التي ارست أسسها حكومتنا على مدى أكثر من ثلاث سنوات".
 
 
كذلك، اتصل ميقاتي بسلام مهنئاً بتشكيل الحكومة الجديدة ومتمنيا له وللوزراء التوفيق في مهامهم
 
 
 
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