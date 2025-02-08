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لبنان

أوّل جلسة لمجلس الوزراء... هذا موعدها

Lebanon 24
08-02-2025 | 09:27
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أعلنت رئاسة الجمهورية عبر "أكس" أن  مجلس الوزراء دُعي إلى أول جلسة يوم الثلاثاء ١١ شباط الساعة ١١:٠٠ قبل الظهر في قصر بعبدا، يسبقها التقاط الصورة التذكارية للحكومة الجديدة.
 
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