أوّل جلسة لمجلس الوزراء... هذا موعدها

أعلنت رئاسة الجمهورية عبر "أكس" أن مجلس الوزراء دُعي إلى أول جلسة يوم الثلاثاء ١١ شباط الساعة ١١:٠٠ قبل الظهر في قصر بعبدا، يسبقها التقاط الصورة التذكارية للحكومة الجديدة.

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