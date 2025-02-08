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لبنان

السيرة الذاتية لوزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي

Lebanon 24
08-02-2025 | 09:47
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عُيّن السفير يوسف اميل رجّي القائم بالأعمال في الوكالة بسفارة لبنان لدى المملكة الأردنية الهاشمية وزيراً للخارجية والمغتربين، وهذه سيرته الذاتية:

مكان وتاريخ الولادة: بيروت، في 20/11/1962

الحالة الإجتماعية: متزوج، لديه ثلاثة أبناء
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المؤهلات العلمية:

درجة خاصة في الإعلام والإتصال السياسي – المعهد الفرنسي للصحافة، جامعة باريس الثانية
ماجستير في العلوم السياسية والإدارية – جامعة القديس يوسف، بيروت – لبنان.

مدرسة سيدة الجمهور – لبنان

اللغات: العربية – الإنكليزية – الفرنسية

الخبرات المهنية في المجال الدبلوماسي:

12/2017 – 01/2022      مدير التفتيش في وزارة الخارجية والمغتربين في بيروت

02/2020 – 07/2020      القائم بالأعمال بالوكالة (مهمة خاصة) سفارة لبنان في أبيدجان  –  ساحل العاج

06/2014 – 12/2014       القائم بالأعمال بالوكالة (مهمة خاصة) سفارة لبنان في سيول –  كوريا الجنوبية

09/2005 – 12/2017       سفارة لبنان في الرباط – المغرب

                                    - القائم بالأعمال بالوكالة ((2008 و(2009-2013) و (2015-2017)

01/2004 – 09/2005       نائب رئيس البعثة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ومنظمة التجارة العالمية في جنيف  –  سويسرا

04/2002 – 12/2003       مديرية المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين في بيروت

04/1999 – 04/2002       سفارة لبنان في بروكسل – بلجيكا

-  نائب رئيس البعثة (2000 – 2002)

- القنصل والمسؤول عن الشؤون السياسية لبلجيكا والإتحاد الأوروبي                        

01/1995 – 04/1999      مسؤول عن الشؤون السياسية في سفارة لبنان في واشنطن – الولايات المتحدة الأميركية

07/1992 – 12/1994      وزارة الخارجية والمغتربين في بيروت

                                    - مدير مكتب الأمين العام

                                    - مديرية الشؤون السياسية والقنصلية

طليع دورة  (1992) في مباراة الدخول الى السلك الدبلوماسي اللبناني
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