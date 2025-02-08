السيرة الذاتية لوزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي

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عُيّن السفير يوسف اميل رجّي القائم بالأعمال في الوكالة بسفارة لبنان لدى المملكة الأردنية الهاشمية وزيراً للخارجية والمغتربين، وهذه سيرته الذاتية:مكان وتاريخ الولادة: بيروت، في 20/11/1962الحالة الإجتماعية: متزوج، لديه ثلاثة أبناءالمؤهلات العلمية:درجة خاصة في الإعلام والإتصال السياسي – المعهد الفرنسي للصحافة، جامعة باريس الثانيةماجستير في العلوم السياسية والإدارية – جامعة القديس يوسف، بيروت – لبنان.مدرسة سيدة الجمهور – لبناناللغات: العربية – الإنكليزية – الفرنسيةالخبرات المهنية في المجال الدبلوماسي:12/2017 – 01/2022 مدير التفتيش في وزارة الخارجية والمغتربين في بيروت02/2020 – 07/2020 القائم بالأعمال بالوكالة (مهمة خاصة) سفارة لبنان في أبيدجان – ساحل العاج06/2014 – 12/2014 القائم بالأعمال بالوكالة (مهمة خاصة) سفارة لبنان في سيول – كوريا الجنوبية09/2005 – 12/2017 سفارة لبنان في الرباط – المغرب- القائم بالأعمال بالوكالة ((2008 و(2009-2013) و (2015-2017)01/2004 – 09/2005 نائب رئيس البعثة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ومنظمة التجارة العالمية في جنيف – سويسرا04/2002 – 12/2003 مديرية المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين في بيروت04/1999 – 04/2002 سفارة لبنان في بروكسل – بلجيكا- نائب رئيس البعثة (2000 – 2002)- القنصل والمسؤول عن الشؤون السياسية لبلجيكا والإتحاد الأوروبي01/1995 – 04/1999 مسؤول عن الشؤون السياسية في سفارة لبنان في واشنطن – الولايات المتحدة الأميركية07/1992 – 12/1994 وزارة الخارجية والمغتربين في بيروت- مدير مكتب الأمين العام- مديرية الشؤون السياسية والقنصليةطليع دورة (1992) في مباراة الدخول الى السلك الدبلوماسي اللبناني