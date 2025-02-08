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لبنان

السيرة الذاتية لوزير الطاقة والمياه جوزيف صدي

Lebanon 24
08-02-2025 | 09:49
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عُيّن جوزيف صدي وزيرا للطاقة والمياه، وهذه سيرته الذاتية:

الخبرة العملية

ساهم في تقديم الاستشارات للجهات الحكومية والشركات الكبرى بشأن الموضوعات الاستراتيجية، والتنظيمية، والحوكمة، وأداء الأعمال ولاسيما في قطاع الطاقة.
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بوز أند كومباني 2008 – 2014

شغل منصب شريك أول ورئيس مجلس الإدارة العالمي للشركة.

اُنتخب في شباط 2008 رئيسًا عالميًا لمجلس الإدارة لستِ فتراتٍ متتالية.

شغل منصب العضو المنتدب لكيان شركة بوز أند كومباني في منطقة الشرق الأوسط.

ساهم في تقديم الاستشارات للحكومات والشركة المملوكة للدولة في منطقة الخليج وشمال أفريقيا بشأن الموضوعات المتصلة بالنفط والغاز والكهرباء، فضلًا عن صياغة الاستراتيجيات الاقتصادية للدول وجهود إصلاح وتطوير القطاع العام.

بوز ألن هاملتون 1993 – 2008

شارك في تأسيس عمليات الاستشارات الإدارية لشركة بوز ألن هاملتون بمنطقة الشرق الأوسط في عام 1993م.

شغل منصب الشريك المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط منذ تشرين الاول 2003، وعضو مجلس الإدارة العالمي لشركة بوز ألن هاملتون منذ عام 2004.

ساهم في تقديم الاستشارات لمختلف القطاعات ومنها الطاقة، والصناعة، والقطاع العام

باين أند كومباني – باريس 1986 – 1993

مدير

تولى قيادة مهام الاستشارات الإدارية للشركات متعددة الجنسيات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بخبرة فنية في مجال صياغة الاستراتيجيات، والدمج والاستحواذ، وإعادة الهيكلة.

المؤهلات الأكاديمية

حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كورنيل – نيويورك عام 1983.

حاصل على شهادة البكالوريوس من المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية – باريس عام 1981.

اللغات

يجيد الإنكليزية، والفرنسية، والعربية.

 
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