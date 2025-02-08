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لبنان

السيرة الذاتية لوزير الصناعة جو عيسى الخوري

Lebanon 24
08-02-2025 | 09:52
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عيّن جو وديع عيسى الخوري وزيرا للصناعة، وهذه سيرته الذاتية:
 
بعد حصوله على البكالوريوس في  الهندسة المدنية من الجامعة الأميركية في بيروت وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة  INSEAD  أمضى جو عدة سنوات في بنك "ميريل لينش" في باريس، وبعد ذلك انضم إلى مجموعة البحر المتوسط في لبنان كنائب المدير العام لبنك بحر المتوسط للاستثمار.  
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لسنوات عديدة،  شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبيت الاستثمار، الذراع المصرفية الاستثمارية لمجموعة سرادار. 
شملت مهامه مجالات متعددة كإدارة المحافظ والثروات، وتمويل المشاريع، واندماج الشركات، وأسواق رأس المال، والاستثمار العقاري، فضلاً عن إنشاء مكتب لإدارة الاستثمارات العائلية.  
 من بين إنجازاته، قاد جو عيسى الخوري أول برنامج يصدره مصرف لبناني لسندات يورو بوند، وأول سند قابل للتحويل لأسهم أصدرته مجموعة صناعية لبنانية،  وأول صندوق استثماري أصدرته شركة عقارية. 
 شغل مناصب في مجالس إدارات مؤسسات تعمل في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ومجلس التعاون الخليجي، وتشمل قطاعات عدة مثل الأزياء والطيران والفنادق والأسمنت والخدمات المصرفية والبريد والعقارات والموانئ والزراعة والتكنولوجيا وصناديق الاستثمار.  
 
متزوج وله ولدان ويحمل الجنسيتين الفرنسية واللبنانية، كما يجيد الإنجليزية والفرنسية والعربية ويتقن اللغة الإسبانية. كان رئيسًا لجمعية خريجي INSEAD - فرع لبنان، والأمين العام لتجمع رجال الأعمال اللبنانيين RDCL وهو نائب رئيس الرابطة المارونية.  
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