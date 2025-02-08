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لبنان

تمام سلام: نهنئ رئيس الحكومة واللبنانيين

Lebanon 24
08-02-2025 | 09:56
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هنأ الرئيس تمام سلام، في بيان، رئيس الحكومة نواف سلام واللبنانيين "بحكومة العهد الاولى حكومة الاصلاح والانقاذ التي تطل علينا بحلة جديدة من شخصيات كفاءة واختصاص لمواجهة المهمات والتحديات الكبيرة والمصيرية التي تتطلب جهودا استثنائية في ظل المرحلة الحرجة التي يواجهها لبنان. اننا نتطلع الى تعاون وثيق بين السلطات الشرعية المتمثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي ورئاسة الحكومة".
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