بلديات قضاء الهرمل: ليتحمل الجيش المسؤولية الكاملة في حماية المواطنين

طالبت بلديات قضاء الهرمل، في بيان، "بعد الاعتداءات المتكررة على القرى اللبنانية من الجهة السورية، والتي أدت الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، الدولة اللبنانية بقواها العسكرية والأمنية بالتدخل الفوري ومن دون تردد لحماية المواطنين، وبأن يتحمل الجيش اللبناني المسؤولية الكاملة، في ظل التوتر الحاصل بالتصدي لهذه الاعتداءات، ووضع حد لهذه الأعمال العدوانية على أبناء هذه المنطقة".

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