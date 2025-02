من هو وزير الاشغال العامة والنقل الجديد فايز رسامني؟

Advertisement

عيّن فايز رسامني وزيرا للاشغال العامة والنقل، وهذه سيرته الذاتية:- رائد أعمال محترف وقائد ذو رؤية ومدير من الجيل الثالث، يتمتع بسجل حافل من النجاح في دفع نمو المؤسسات وتعزيز الابتكار.- يترأس مجلس ادارة شركة رسامني يونس للسيارات (RYMCO) الرائدة في تجارة السيارات في لبنان، حيث أرسى قواعدها وقادها وما زال إلى آفاق جديدة ووسع عملياتها على المستوى الإقليمي والعالمي.تشمل مسيرة فايز رسامني الديناميكية قطاعات اقتصادية متنوعة، بما في ذلك العقارات والاستثمارات والأعمال الخيرية، حيث أطلق مبادرات عدة تجمع بين التميز التجاري والأثر الاجتماعي، بما يعكس قيادته والتزامه العميق بالتنمية المستدامة والابتكار وتمكين المجتمع، مما يجعله شخصية تحويلية في القطاعات الاقتصادية والتنموية والخيرية.الإنجازات الرئيسية:أعاد إرساء أسس شركة RYMCO وأطلق مبادرات التوسع فيها مؤمنًا عدة شراكات مع علامات تجارية عالمية ودافعا للنمو الاقتصادي في لبنان والخارج .شارك في تأسيس شركة RS THE GRACE INVESTMENTS القابضة، التي تدير العمليات في أكثر من 35 سوقا تجارياً خارج لبنان، معززاً التعاون عبر الحدود وخالقاً لفرص عمل.شارك بنشاط مع منظمة الرؤساء الشباب (YPO) حيث شغل أدوارًا قيادية متعددة كرئيس الفرع ومسؤول التعليم ومسؤول العضوية.أسس مؤسسة The tipping Point مع شركاء، لدعم التقدم التعليمي لتلامذة المدارس في لبنان .شغل منصب رئيس جمعية دعم المرضى في مؤسسة (PCare) ، باذلاً الجهود الحثيثة لتوفير العمليات الجراحية الطارئة لعدد كبير من المرضى في لبنان ولزيادة العناية الصحية لعدد كبير من الحالات القابلة للعلاج.الشهادة العلمية والقيادة:- بكالوريوس في إدارة الأعمال، جامعة ريتشموند Richmond - الجامعة الأميركية الدولية في لندن.- خريج كلية لندن للأعمال - London Business School Alumni .أكمل برامج التعليم التنفيذي في:- كلية هارفارد للأعمال- كلية ستانفورد للدراسات العليا في الأعمال- رئيس مجلس الإدارة ورئيس التنفيذي - شركة رسامني يونس للسيارات - RYMCO - 2010 - حتى الآن)- قاد أفضل شركة لتجارة السيارات في لبنان. أشرف على التخطيط الاستراتيجي في الشركة وتوسيع السوق.- ساهم في مبادراته وقراراته بإرساء أسس الشركة وتحقيق النمو فيها على المدى الطويل.- مؤسس وشريك تنفيذي - شركة RS THE GRACE INVESTMENTS القابضة - قبرص - (2011) - حتى الآن) قام بإدارة عمليات تجارية متنوعة في قطاع السيارات بما في ذلك التصنيع والتوزيع عبر أكثر من 35 سوقا دوليا.- مؤسس ورئيس التنفيذي، شركة رسارية للاستثمار العقاري (2007 حتى الآن) قام بإدارة الاستثمارات العقارية والتطوير.- مؤسس مشارك - شركة السامرية للسيارات - قطر (2023 حتى الآن قام بتوسيع عمليات السيارات في أسواق جديدة وتعزيز الحضور الإقليمي).- رئيس ومؤسس مشارك، مؤسسة - The Tipping Point المملكة المتحدة (2020 حتى الآن) دعم التقدم التعليمي للطلاب في سن المدرسة داخل المجتمع اللبناني.- رئيس جمعية رعاية المرضى Care - 2022 - حتى الآن قاد جمعية غير ربحية تلتزم تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وخدمات الطوارئ الطبية.الأعمال الخيرية والأثر الاجتماعي:- ترأس مبادرات الرعاية الصحية لمؤسسة PCare .- فاعل في توجيه رواد الأعمال والقادة الشباب من خلال مشاركته في برنامج YPO وغيرها من برامج تطوير القيادة.- داع مثابر لممارسة الاعمال المستدامة والنمو الاقتصادي لتمكين المجتمعات المحلية والإقليمية.- شريك في تأسيس مؤسسة The tipping Point لتعزيز التعليم للمجتمع اللبناني.- متأهل من السيدة أسما أبو عز الدين ولهما ثلاثة أولاد.