هذه حصيلة الغارة الإسرائيليّة على منطقة الشعرة

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن حصيلة الغارة التي شنتها مسيّرة إسرائيلية على منطقة الشعرة المتاخمة لبلدة جنتا، على سفوح سلسلة جبال لبنان الشرقية، أدت إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة إثنين بجروح.

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