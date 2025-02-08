بيان عاجل للجيش يتعلّق باستهداف الأراضي اللبنانيّة من سوريا... إليكم ما جاء فيه

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أصدرت قيادة الجيش الأوامر للوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية بالرد على مصادر النيران التي تُطلَق من الأراضي السورية وتستهدف الأراضي اللبنانية. وقد باشرت هذه الوحدات بالرد بالأسلحة المناسبة، وذلك على خلفية الاشتباكات الأخيرة التي تعرضت خلالها عدة مناطق لبنانية للقصف وإطلاق النار.

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