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لبنان

السيرة الذاتية لوزير الزراعة نزار هاني

Lebanon 24
08-02-2025 | 10:29
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عُيّن الدكنور نزار هاني وزيرا للزراعة، وهذه سيرته الذاتية:

- يشغل حالياً، ومنذ العام 2010 منصب مدير محمية أرز الشوف. ويعمل مستشاراً لقسم المناطق المحمية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية (خارطة طريق رؤية 2030 للمناطق المحمية).
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- حائز على دكتوراه في العلوم الزراعية والغذائية من جامعة الروح القدس – الكسليك، بدرجة مشرف جدًا مع تهنئة اللجنة، وماجستير في الاقتصاد الزراعي من الجامعة اللبنانية.

وكان قد عمل كاختصاصي بيئي مشرف على محمية الشوف المحيط الحيوي في وزارة البيئة بين 2014 و 2020، وأستاذاً في كليات الزراعة في جامعة القديس يوسف والجامعة اللبنانية.

بالإضافة إلى عمله، انتخب في العام 2021 نائباً لرئيس اللجنة العالمية للمناطق المحمية التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لمنطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا والشرق الأوسط، وهو مستشار في التراث العالمي الطبيعي لمندوب لبنان في اليونيسكو منذ العام 2023.

حاصل على جائزة ميشال باتيس لليونسكو للإنسان ومحمية المحيط الحيوي، وجائزة كينتون ميلر من اللجنة العالمية للمناطق المحمية التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ومؤخراً في العام 2021 وسام فارس من رتبة نجمة إيطاليا عربون تقدير من الجمهورية الإيطالية.
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