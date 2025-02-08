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لبنان
السفير البريطاني: نتطلع إلى العمل مع الرئيس سلام وفريقه الوزاري لدعم الإصلاحات وتعزيز الاستقرار
Lebanon 24
08-02-2025
|
10:35
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كتب السفير البريطاني في لبنان عبر منصة "اكس": "ان إعلان الحكومة اللبنانية الجديدة اليوم والتزام رئيس الوزراء نواف سلام بالإصلاحات العاجلة ، لحظة مهمة للبنان بعد العديد من التحديات. نتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء نواف سلام وفريقه الوزاري لدعم الإصلاحات وتعزيز استقرار لبنان وازدهاره".
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