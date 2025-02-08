بعد تعيينه وزيراً للمال... ما الذي قاله ياسين جابر عن أموال المودعين؟

قال وزير المال ياسين جابر: "لن يكون هناك تعطيل في ما خص توقيع وزارة المال بل يجب التسهيل في سبيل الإصلاح".

وأضاف في حديث لـ"الجديد": "لا يمكن شطب الودائع والحل يبدأ من مصرف لبنان".