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لبنان

بعد تعيينه وزيراً للمال... ما الذي قاله ياسين جابر عن أموال المودعين؟

Lebanon 24
08-02-2025 | 10:48
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قال وزير المال ياسين جابر: "لن يكون هناك تعطيل في ما خص توقيع وزارة المال بل يجب التسهيل في سبيل الإصلاح".
 
وأضاف في حديث لـ"الجديد": "لا يمكن شطب الودائع والحل يبدأ من مصرف لبنان".
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