حميه: كل التوفيق للحكومة الجديدة

تمنى الوزير السابق علي حميه "التوفيق لفخامة الرئيس جوزاف عون ودولة الرئيس نواف سلام في مهامهما الوطنية بعد تشكيل الحكومة الجديدة"، وقال: "إنها مرحلة جديدة تحمل تحديات ومسؤوليات كبيرة، وتتطلب تضافر الجهود والعمل الجاد لخدمة لبنان وشعبه والمساهمة في إعادة الإعمار. كل الشكر لدولة الرئيس نجيب ميقاتي ولزملائي الوزراء على التعاون والعمل المشترك خلال المرحلة السابقة. نسأل الله التوفيق للجميع لما فيه خير الوطن".

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