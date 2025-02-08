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لبنان

عملية للجيش الإسرائيلي في البقاع.. هذا ما قصفه

Lebanon 24
08-02-2025 | 11:23
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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أن "طيران سلاح الجو بتوجيه استخباراتي هاجم عناصر لحزب الله في منطقة البقاع".
 
وزعم أن "القصف نفذ بعد رصد عمل عناصر في موقع لإنتاج وتخزين وسائل قتالية إستراتيجية لحزب الله. هذه الأعمال في الموقع تمثل خرقا واضحا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
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واعتبر أنه "يواصل العمل من أجل إزالة التهديدات ضد إسرائيل ومنع كل محاولة من أجلها أن تعيد تموضع وتعزيز حزب الله، وذلك يتوافق مع تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار".

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