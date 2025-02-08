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لبنان

ممثلة الإتحاد الأوروبي: نهنئ لبنان على تشكيل الحكومة الجديدة

Lebanon 24
08-02-2025 | 11:41
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هنأت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
 
 
وفي بيان لها، قالت كالاس: "أتوجه بأحر التهاني للبنان على تشكيل الحكومة الجديدة، وأتمنى لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام والحكومة ككل النجاح الكامل في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني. وأهنئ بشكل خاص يوسف رجي على تعيينه وزيراً للخارجية والمغتربين، وأتطلع إلى العمل معه".
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أضافت: "يؤكد الاتحاد الأوروبي من جديد دعمه الثابت للشعب اللبناني، وخصوصاً إعادة بناء مؤسسات الدولة القادرة على الاضطلاع بمهامها في خدمة جميع المواطنين. ونحن على استعداد لدعم الحكومة الجديدة في المضي قدماً بأجندة إصلاحية وتطلعية وإعادة إطلاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، بما في ذلك عقد مجلس الشراكة هذه السنة".
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