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لبنان

نائب رئيس مجلس الوزراء: هذه حكومة إصلاح

Lebanon 24
08-02-2025 | 11:52
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أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء الجديد طارق متري، أن "الحكومة الجديدة سوف تسعى لتجديد الثقة وإعادة بناء الدولة وبناء علاقة صحية بين المواطنين والدولة”.

وتابع متري لـ"الجديد": "هذه حكومة إصلاح لن تعمل وفق المعايير القديمة".
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الوزراء:

حكومة

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