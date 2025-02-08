نائب رئيس مجلس الوزراء: هذه حكومة إصلاح

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء الجديد طارق متري، أن "الحكومة الجديدة سوف تسعى لتجديد الثقة وإعادة بناء الدولة وبناء علاقة صحية بين المواطنين والدولة”.



وتابع متري لـ"الجديد": "هذه حكومة إصلاح لن تعمل وفق المعايير القديمة".

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