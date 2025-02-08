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لبنان

الحجار: المرحلة المقبلة هي لاستتاب الأمن

Lebanon 24
08-02-2025 | 12:38
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قال وزير الداخلية أحمد الحجار عبر قناة "الجديد" إنّه "جاء إلى الوزارة لكي يعمل ويبني المؤسسات"، وأضاف: "لديّ خطة ورؤية ونحن أمام مسؤولية كبيرة لأن المرحلة المقبلة مليئة بالتحدّيات الأمنية".
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كذلك، قال الحجار عبر صحيفة "النهار" إنّ "المرحلة المقبلة هي لاستتباب الأمن، لا سيما أن البلد خطا خطوة مهمة لجهة انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم رئيس للحكومة وأخيراً تشكيل حكومة جامعة يأمل اللبنانيون أن تسهم في انتشال البلد من الفراغ الذي سيطر لسنوات".
 
ورأى وزير الداخلية أن "الظروف التي مر بها البلد ليست بالسهلة، لكن المؤسسة الأمنية في لبنان نجحت في كشف جرائم معقدة ضمن فترات زمنية قياسية".
 
وأضاف: "بالطبع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتكاتف ستكون مهمتنا في المرحلة المقبلة الحد من الجريمة وتوقيف كل مجرم فار من العدالة لأن هم اللبناني بعد تجاوز قطوع الفراغ أن يستعيد حياته الطبيعية وحركته في الشوارع وأن يطمئن على أولاده في بيئة آمنة".
 
ختم: "لا خيار لي سوى احترام المواعيد الدستورية وأسعى إلى إجراء الاستحقاقات في وقتها".
 
والحجار هو بلدة شحيم - إقليم الخروب، وكان صاغ استراتيجيات مكافحة الجريمة كما شغل منصب قائد معهد قوى الأمن الداخلي ما بين عامي 2014 و2022، وقائد سرية حرس رئاسة الحكومة عام 2011، ورئيس فريق التخطيط الاستراتيجي في قوى الأمن الداخلي لسنوات، وكذلك رئيس فرع معلومات بيروت عام 2009.
 
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