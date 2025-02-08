Advertisement

لبنان

السيرة الذاتية لوزيرة التربية ريما كرامي

Lebanon 24
08-02-2025 | 12:58
A-
A+
Doc-P-1317690-638746416580819913.png
Doc-P-1317690-638746416580819913.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تنشر "الوكالة الوطنية للاعلام" السيرة الذاتية لوزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي:

- أستاذة مشاركة في الإدارة التربويّة والسياسات والقيادة في قسم التربية في الجامعة الأميركيّة في بيروت، حاصلة على الشهادات التالية: 
Advertisement

- بكالوريوس في العلوم ودبلوم لتدريس العلوم للمراحل الثانويّة، حاصلة على ماجستير الآداب في تعليم العلوم من الجامعة الأميركيّة في بيروت.
 
- دكتوراه في التربية من جامعة بورتلاند في ولاية أوريغون، مع تخصّص في الإدارة والإشراف التربويّ للمراحل K-12، ومع التركيز التخصصيّ في إدارة المدرسة، والتغيير التنظيميّ، والسياسة التعليميّة.

وشغلت المناصب التالية:
 
 
- رئيسة دائرة التربية في الجامعة الأميركيّة في بيروت.
- رئيسة اللجنة التنفيذيّة لشمعة (شبكة المعلومات التربويّة العربيّة).
- عضو في الهيئة اللبنانيّة للعلوم التربويّة.
- مستشارة سابقة لمشروع دراستي ومشروع الإدارة التربويّة في وزارة التربية اللبنانيّة.
- مديرة ومحقّق رئيس في مشروع تمام، وهو مشروع بحثيّ تطويريّ مشترك أُطلق من خلال مذكّرة تفاهم بين مؤسّسة الفكر العربيّ والجامعة الأميركيّة في بيروت، للبدء بالإصلاح المدرسيّ والبحث عن كيفيّة بناء القدرات القياديّة من أجل التحسين المستدام في المدرسة.
- قامت بتصميم وتنفيذ العديد من أنشطة التطوير المهنيّ لمديري المدارس والمشرفين، سواء بشكل مستقل أو كجزء من مبادرات الإصلاح واسعة النطاق.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:44 | 2025-02-08
16:39 | 2025-02-08
16:20 | 2025-02-08
15:48 | 2025-02-08
15:40 | 2025-02-08
15:19 | 2025-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24