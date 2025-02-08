بعد "التشكيل".. نائب "قواتي" يصرّح: حكومة "حراسة وكناسة"!

كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي على حسابه عبر منصة "إكس": "حكومة حراسة وكناسة. على الوزراء الجدد ان يكونوا حرّاس الجمهورية ودستورها وقوانينها ومؤسساتها ومصالح الناس. واجبهم تكنيس الفساد والمحسوبيات من وزاراتهم. هيك بترجع الدولة وتُستعاد الثقة".

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