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لبنان

بعد "التشكيل".. نائب "قواتي" يصرّح: حكومة "حراسة وكناسة"!

Lebanon 24
08-02-2025 | 13:34
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كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي على حسابه عبر منصة "إكس": "حكومة حراسة وكناسة. على الوزراء الجدد ان يكونوا حرّاس الجمهورية ودستورها وقوانينها ومؤسساتها ومصالح الناس. واجبهم تكنيس الفساد والمحسوبيات من وزاراتهم. هيك بترجع الدولة وتُستعاد الثقة".
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