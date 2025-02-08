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لبنان

"التيار" في هجوم على "القوات": لديهم مشكلة مزمنة ومستفحلة في البصيرة

Lebanon 24
08-02-2025 | 14:45
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أشار التيار "الوطني الحر" عبر حسابه على "أكس" إلى أنّه "لدى القوات اللبنانية مشكلة مزمنة ومستفحلة في البصيرة والوضوح، تُثقل على لا وعيها. إذْ يُدرك كلّ متابع لمسار قيادتها الحالية، ماضياً وحاضراً، سلوكها في التقلب خدمةً لغريزة الشطب السياسي وغير السياسي لخصومها على حساب المبادئ والثوابت الوجودية والدستورية".
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أضاف:" ولا ريب أن رئيس التيار جبران باسيل، في إطلالته الأخيرة، شخّص داءها بدقة وأصابها في الصميم، فاندفعتْ إلى اتهامات تنضح بما فيها من سوء وعُقَد، لا تُعيب التيار بشيء ولن تثنيه عن مسار حفظ ثوابت الشراكة والميثاقية والدستور والكرامة الوطنية. واللبنانيون شهود على مسارنا هذا، وعلى إمعان القوات في تلك الثوابت تهديماً".
 
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