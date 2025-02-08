أول "تعهد" من وزير الإتصالات.. هذا ما أعلنه!

كتب وزير الاتصالات شارل الحاج عبر حسابه في منصة "إكس" قائلاً: "أتقدّم بالشكر لفخامة رئيس الجمهورية ولدولة رئيس مجلس الوزراء على ثقتهما. وأشكر الأصدقاء والفاعليات التي تمنَت لي النجاح. أتعهّد قبل كلّ شيء بالعمل بجدّية لتحسين قطاع الاتّصالات الذي يشكّل عصب الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة. كما أتعهّد بالشفافيّة أمام الرأي العام".

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